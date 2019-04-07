إيران تردّ على إدراج واشنطن لحرس الثورة بقائمة الارهاب

وأعتبر فلاحت بيشه أن "الولايات المتحدة هي منشأ الاهاب، وهي التي قامت بدعمه"، مؤكداً ما كشفه الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن دور حكومة سلفه باراك أوباما في أيجاد "داعش"

وشدد فلاحت بيشه على أن "الحرس الثوري قد قام بدور فاعل في مكافحة الارهاب" في المنطقة، معتبراً أن "مساع واشنطن في إدراج الحرس الثوري في قائمة الارهاب هي خدمة لهذا الارهاب".

وشكك رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني بدور القوات الاميركية في المنطقة، مشدداً على أن هذه القوات "هي من تقوم حاليا بنقل عناصر داعش من العراق إلى سوريا ومنها إلى مناطق اخرى". مؤكدا على أن ايران لديها "معلومات كاملة في هذا المجال".

وختم بالقول أن "من حق الجمهورية الاسلامية أن تدرج الجيش الاميركي في قائمة الارهاب".

المصدر: قناة العالم