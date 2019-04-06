إيران تتوعد بإلحاق العسكريين الامريكيين بقائمة الارهاب الى جانب داعش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشه كتب في معرض رده على احتمال إدراج الحرس الثوري الايراني ضمن قائمة الارهاب الامريكية، كتب : في حال قيام الولايات المتحدة بهذه الخطوة، سوف ندرج كافة العسكريين الامريكيين الى جانب داعش، ضمن قائمة السوداء للإرهاب.

الجدير باذكر أن جريدة " وول ستريت جورنال" الامريكية أعلنت في تقرير عن عزيمة حكومة ترامب لإدراج الحرس الثوري الايراني ضمن قائمة يطلق عليها عنوان "المجموعات الارهابية الاجنبية" لممارسة المزيد من الضغوط ضد ايران./انتهى/