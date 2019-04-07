العميد حاتمي: وزارة الدفاع تعبئ جميع طاقتها الهندسية والخدماتية لإسعاف المنكوبين بالسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حاتمي ألقى كلمة أمام موظفي وكوادر وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، وقال: إن الولايات المتحدة بمنعها دخول المساعدات الانسانية الدولية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية تظهر مرة اخرى خبثها وصميم عدائها ضد الشعب الايراني المسلم العظيم.

وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن اولئك الاعداء لم يكنوا عداء للنظام الاسلامي فحسب بل كرسوا طاقاتهم الاعلامية لمنع وصول أبسط السلع الضرورية التي من شأنها إنقاذ أرواح منكوبي الفيضانات.

ونوه إلى تعبئة وزارة الدفاع وتوظيف طاقتها الهندسية والخدماتية لإسعاف المنكوبين في الوقت المناسب وبشكل مكثف وكبير لاستتباب الهدوء والاستقرار في المناطق التي جرفتها السيول.

وأشاد وزير الدفاع بالوفاق والإنسجام والتنسيق بين الأجهزة الحكومية والعسكرية الى جانب العزيمة الشعبية الصلبة التي حدّت جميعاً من حجم الخسائر الناجمة رغم توقعات الغربيين بأنّ حجم الخسائر سيكون هائلاً./انتهى/