اللواء جعفري يحذر واشنطن من تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب

وفي الرد على الانباء الواردة التي تفيد بان اميركا ستقدم على خطوة محتملة بادراج قوات الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب قال اللواء جعفري في تصريح له اليوم الاحد، انه في حال ارتكابهم مثل هذه الحماقة فسوف لن يرى الجيش الاميركي وقواتهم الامنية في منطقة غرب اسيا الاستقرار الذي يحظون به اليوم.

وفي الرد على سؤال حول رد الحرس الثوري لو اقدم الاميركيون على هذه الخطوة قال، انه لو ارتكب الاميركيون مثل هذه الحماقة وعرّضوا امننا القومي للخطر فاننا ووفقا لسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية سنقوم بتفعيل اجراءات الرد بالمثل ونجعلها في جدول اعمالنا.

وصرح القائد العام للحرس الثوري، انه وفي مثل هذه الظروف سوف لن يرى الجيش والقوات الامنية الاميركية في منطقة غرب اسيا الاستقرار الذي يحظون به اليوم./انتهى/