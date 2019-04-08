الحرس الثوري يوفد 17 فريقا تكتيكيا للجراحة الى المناطق المنكوبة بالسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون الصحية في القوة البرية التابعة للحرس الثوري الايراني العميد "احمد اخوان" أعلن عن تهيئ واستعداد 17 فريقا تكتيكيا للجراحة من أجل الحضور في القرى والمناطق المنكوبة بالسيل، حيث تم ايفاد بعض من هذه الفرق.

وأشار اخوان الى فعاليات مشفى إمام حسين(ع) الميداني بكرمانشاه، موضحاً أن هذا المشفى يحتوي على عدة اقسام كالمصحة وقسم الطوارئ وقسم الجهاز البولي والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والصيدلية وما الى ذلك، كما اشارالى علاج 16 الف شخص لحد الان في هذا المشفى./انتهى/