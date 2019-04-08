لاريجاني يؤكد ضرورة الاهتمام بالقضاء على التلوث البيئي في نهر "آراس"

والتقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على هامش اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي (IPU) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين مع آراراد ميرزويان، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا.

وأشار لاريجاني إلى العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية الواسعة النطاق بين البلدين من الماضي إلى يومنا هذا، مضيفا بان إيران وإرمينيا ترتبطان بعلاقة جيدة ويمكن توسيع نطاق هذه العلاقة اكثر فاكثر.

وتطرق لاريجاني الى موضوع معالجة قضية التلوث في نهر أرس وقال: هذه قضية إنسانية وبيئية ينبغي أن تنظر فيها الحكومة والقطاع البيئي في أرمينيا حتى لا تشكل مشكلة بالنسبة لإيران وأرمينيا.

من جانبه أكد رئيس برلمان جمهورية أرمينيا، على الحاجة إلى توسيع التعاون لا سيما من خلال اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال: لدى إيران وأرمينيا الكثير من مجالات التعاون التي يمكن أن ترتقي بفرص التعاون./انتهى/