ازاحة الستار عن 114 إنجازاً نووياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الثالث عشر أقيمت صباح اليوم في العاصمة طهران بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

وازاح الرئيس روحاني الستار عن 4 منجزات نووية اخرى عبر نظام مؤتمرات الفيديو وهي "عملية نصب سلسلة عشرينية لاجهزة الطرد المركزي IR6 بمقدار 10 سو" و"المركز الوطني لتكنولوجيا الفراغ" و"مركز ادارة نفايات التخصيب" و"المسرع الطبي" في اصفهان ومركزي نطنز وفردو.

كما أزاح الرئيس روحاني الستار عن 105 من المنجزات النووية الجديدة فضلا عن 5 منجزات اخرى وهي "منظومة السيطرة لمحرك الدفع النووي" و"الادوية المشعة المتطورة لتشخيص وعلاج سرطان الكبد" و"منظومة الكوانتوم التكنولوجية" و"جهاز الطرد المركزي متواصل النطاق" و"جهاز قياس الاشعة ما دون الحمراء FTIR". /انتهى/