الخارجية الإيرانية تعين "تخت روانجي" سفيراً لها في الامم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أعلن عن تعيين مجيد تخت روانجي سفيراً ومندوباً دائماً لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة بمقترح من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وموافقة رئيس الجمهورية حسن روحاني.

ونوه قاسمي الى ان روانجي يتولى في الوقت الراهن منصب المساعد السياسي لمكتب رئاسة الجمهورية، وكان قد تولى سابقاً منصب سفير ومساعد مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة وسفير ايران في برن ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية والامريكية والمساعد الخاص لوزير الخارجية.

وأضاف، كان روانجي من كبار اعضاء الفريق الايراني المفاوض اثناء المفاوضات النووية الحساسة والمهمة التي ادت بالنهاية الى توقيع الاتفاق النووي. /انتهى/.