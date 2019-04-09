اقامة مؤتمر خاص لتكريم "أدب المقاومة" خلال معرض الكتاب في طهران

وأعلن العضو في مجلس ادارة مجمع دور نشر الثورة الاسلامية والدفاع المقدس "اميرشهريار امينيان" في حديثه مع مراسل وكالة مهر للأنباء، عن أن المجمع المذكور سوف يقيم هذا المؤتمر بالتعاون مع معرض الكتاب، حيث سيشارك فيه شخصيات ثقافية وكتاب من لبنان وسوريا وفلسطين.

وأضاف: سيستضيف هذا المؤتمر ثمانية كاتب وشاعر وناقد ادبي ودور نشر من البلدان المذكورة، موضحا ان المؤتمر سوف يستهل فعالياته يوم الجمعة 26 من شهر ابريل، حيث سيقام "حفل المقاومة" وسيزاح الستار عن ملصق "جائزة فلسطين العالمية"، كما سوف يتم تكريم عوائل مجاهدي "المدافعين عن الحرم" والمقاومة وستقام ندوة تتمحور حول موضوع دور الادب في نشر ثقافة المقاومة.

وتابع أن اليوم الثاني للمؤتمر سيكون ذات لمحة جامعية، حيث ستقام ندوتين حول ادب المقاومة بحضور اساتذة جامعيين، اضافة الى اجتماع مشترك بين كتاب ودور نشر المقاومة في ايران والضيوف الاجانب، واليوم الثالث مخصص للقاءات ثقافية للمدعويين في هذا المؤتمر.

واعرب امينيان عن شكره للمستشار الثقافي الايراني في سوريا للتعاون من اجل اقامة هذا المؤتمر.

ووفقا لوكالة مهر، تم توجيه دعوة لرئيس نقابة الكتاب الفلسطينيين من اجل زيارة ايران والمشاركة في هذا المؤتمر./انتهى/