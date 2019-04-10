حركة النجباء: سنقف كتفاً الى كتف مع اخواننا في الحرس الثوري

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المقاومة الاسلامية حركة النجباء استنكرت بشدة الاجراء الامريكي العدائي في ادراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الارهابية.

وأشار بيان المجلس السياسي للنجباء الى الهزائم المتتالية التي منيت بها امريكا في سوريا والعراق واليمن، وذكر أن الشيطان الاكبر وفي حربه المستمرة ضد الجمهورية الاسلامية عبر الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية الجائرة لم يحقق اهدافه وخابت اماله.

ووصف المجلس السیاسي ادراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الارهابية بالقرار الغير مسبوق، مضيفا أن الحرس الثوري يعد احد اهم التشكيلات داخل القوات المسلحة الإيرانية وهذا يعني ان أمريكا واتباعها في المنطقة ومنهم الكيان الصهيوني يريدون الاستمرار في اشعال فتيل الحرب في المنطقة.

واستنكر البيان بشدة اجراء الرئيس الامريكي ضد الحرس الثوري، وأكد أن هذا القرار الجبان سيكون حبراً على ورق لان سبق ان أدرجت أمريكا عشرات التشكيلات والأشخاص والحركات على لائحة الإرهاب كحزب الله المجاهد وحركتنا المقاومة حركة النجباء.

وأكد المجلس السياسي لحركة النجباء على وقوف الحركة الى جانب الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني الشقيق امام اي اعتداء غاشم، وطالب المجتمع الدولي والشعوب العربية الحرة الابية الى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية للوقوف لرفض هذا القرار الهجين.

کما أصدر رئيس المجلس التنفيذي للنجباء بيانا منفصلا ووصف فيه الحكومة الامريكية بالدجال الذي يسفك الدماء في العالم، مؤكدا أن هذه الحكومة هي احق بوصف الارهاب.

وصرح نصر الشمري أننا في المقاومة الاسلامية حركة النجباء نقف كتفا الى كتف مع اخوتنا المجاهدين في الحرس الثوري لان هذا التشكيل كان له الدور الاكبر في احباط اكبر مشاريع الاستكبار في المنطقة والعالم.

وختم رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء، أنه لن يزيد الابتزاز الامريكي الرخيص ورئيسها الاهوج الاحمق من عزيمة المجاهدين الا صلابة وثباتا وايمانا بنصر الله القريب./انتهى/