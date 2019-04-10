ظريف : لن ننسى تضحيات قواتنا المسلحة

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : لقد تشرفت اليوم بلقاء قادة الحرس الثوري.

واشار ظريف، الى 'ان قواتنا المسلحة ضحّت بنفسها من اجل الدفاع عن شعبنا والمنطقة والعالم في مواجهة صدام وداعش'.

واكد : نحن لن ننسى ابدا تضحيات القوات المسلحة ولن نسمح للمتغطرسين الناقضين للقانون ان يدمّرا، من خلال زعزعة الامن واثارة الفوضي، تراث قواتنا المسلحة وينبغي علي العالم ان لا يسمح بذلك ايضا.