آملي لاريجاني: الحكومة الامريكية لن تحصد نفعاً بكل أفعالها الشريرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله "صادق املي لاريجاني" صرح إن على امريكا أن تعلم إن كل المؤسسات والشعب الإيراني تقف خلف الحرس الثوري وكل أفعالها الشريرة لن تجدي نفعاً.

وأضاف آملي لاريجاني ما قامت به امريكا اجراء باطل ليس الاول من قبل السلطة الحاكمة في امريكا، فنقل عاصمة الكيان الصهيوني الى القدس والاعتراف بهيمنة الكيان الصهيوني على الجولان تدخل في ذات الاطار، لكن ان يعلنوا جزءاً مهماً من القوات العسكرية لبلد ما ارهابياً هو اجراء طائش وغير معقول وعلى نقيض من المعايير الدولية.

ونوه آية الله لاريجاني الى ان هذا النوع من الاجراءات يدل على ان الامريكيين لم يحققوا سوى الفشل من انسحابهم من الاتفاق النووي.

وأوضح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه لا يمكن لأحد انكار ان تضحيات وخدمات حرس الثورة الاسلامية التي قدمها للبلاد، مبيناً ان الادارة الامريكية الحالية سبقت الادارات السابقة وترتكب اخطاء فادحة في هذه المرحلة.

وشدد آية الله لاريجاني على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون اكثر قوة وعزماً من قبل في مواجهة الحركات الامريكية غير الصحيحة، قائلا، اذا اراد الاعداء القيام بتنفيذ عمل ما فإن الجمهورية الاسلامية ستقوم بالرد المناسب بكل تأكيد. /انتهى/.