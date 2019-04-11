البشير يسلم جميع سلطاته الى لجنة عسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الإذاعة السودانية الرسمية أعلنت صباح الخميس أن بياناً هاماً سيصدر خلال ساعات عن القوات المسلحة. فيما يطلق المتظاهرون هتافات ابتهاج في شوارع الخرطوم مع توقعات التغيير .

وأشارت انباء محلية الى ان الإذاعة السودانية تبث أغان وطنية منذ فترة، مشيرة الى أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات.

وأضافتالمصادر أن أعداد المعتصمين أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم تزايدت مساء الأربعاء، فيما تتواجد تعزيزات مكثفة في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

كما أشارت إلى انتشار كثيف لقوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم الرئيسية.

وأفادت المصادر نقلاً عن شهود انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي تمنع الدخول والخروج منه.

يذكر أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني كان أصدر مساء الأربعاء بياناً أكد فيه "مراقبته لحراك الأمة السودانية المستلهم لروح إبريل الجسورة، موضحاً إيمانه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية" .

وأضاف في بيان:" تابع الجهاز بدء التظاهرات وجموع المتظاهرين قائما بواجباته المكفولة قانونا في مراقبة الأحداث منذ بدئها إلى أن تطورت لاتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير"، داعياً المواطنين للانتباه إلى محاولات جر البلاد الى انفلات أمني شامل، مؤكداً "قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون" . /انتهى/.