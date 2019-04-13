https://ar.mehrnews.com/news/1893787/ ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:٢٧ رمز الخبر 1893787 السياسة السياسة ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:٢٧ مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش يستقيل من منصبه أفاد التلفزيون السوداني اليوم السبت باستقالة الفريق صلاح قوش من منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطني. رمز الخبر 1893787 سمات السودان السعودية الجيش السوداني مطالب مرتبط المعارضة السودانية تدعو لعصيان مدني زعيم "حزب الأمة" السوداني المعارض دعا البشير إلى إلغاء حالة الطوارئ والاستقالة البشير يسلم جميع سلطاته الى لجنة عسكرية المعارضة السودانية ترفض بيان الجيش
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