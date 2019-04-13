  1. السياسة
١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:٢٧

مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش يستقيل من منصبه

مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش يستقيل من منصبه

أفاد التلفزيون السوداني اليوم السبت باستقالة الفريق صلاح قوش من منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطني.

                                        

رمز الخبر 1893787

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