آخر مساعدات إنسانية صينية تصل إلى منكوبي السيول في إيران

وكانت اول شحنة من المساعدات الانسانية، الشعبية والحكومية، الصينية ضمت 2600 خيمة بزنة 95 طنا قد وصلت الى ايران قبل نحو شهر بواسطة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية.

فيما وصلت شحنة المساعدات الانسانية الصينية الثانية قبل اسبوعين وضمت 1400 خيمة.

يذكر ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الشهر الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) قد ادت الى سيول وفيضانات جارفة في مختلف محافظات البلاد خاصة كلستان وخوزستان ولرستان وفارس ومازندران، ما دات الى مصرع نحو 80 شخصا واصابة مئات اخرين.

وادت السيول كذلك الى احداث خسائر مادية كبيرة جدا من حيث المرافق المدنية والوحدات السكنية والمزارع وممتلكات المواطنين./انتهى/