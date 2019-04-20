ظريف يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الباكستاني

واسترض ظريف وقريشي خلال الاتصال ايضا مجالات التعاون بين ايران وباكستان بهدف مكافحة الارهاب.

الى ذلك، جدّد وزير الخارجية الايراني تنديده بالهجوم الارهابي الاخير الذي استهدف القوات العسكرية والامنية في باكستان؛ معربا عن تضامنه مع اسلام اباد والشعب الباكستاني في هذا الخصوص.

ومن المقرر ان يصل رئيس وزراء باكستان عمران خان غدا الاحد الي طهران؛ في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.