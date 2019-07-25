  1. السياسة
٢٥ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:١٢

قائد الحرس الثوري: الاوضاع المعيشية لمناطق السيول ستصبح أفضل من قبل

قائد الحرس الثوري: الاوضاع المعيشية لمناطق السيول ستصبح أفضل من قبل

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي على أن الجهات المعنية بالتعاون مع المجموعات التطوعية الجهادية مستمرة في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في محافظة خوزستان خاصة المناطق المنكوبة بالسيول وستصبح قريباً بمستوى افضل مما كانت عليه قبل السيول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي تفقد صباح اليوم الخميس منطقة بامدج المنكوبة بالسيول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، للاطلاع على سير الاعمال الجارية لاصلاح خطوط سكك الحديد التي تربط محطة بامدج بمنطقة آهودشت.

وأشار القائد العام للحرس الثوري في تصريح له الى ان  16 مشروعا قيد التنفيذ في مجال البنية التحتية مثل ايصال المياه وخطوط النقل السككي، واضاف، اننا نامل بان نشهد في القريب العاجل تحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين في هذه المحافظة خاصة في المناطق المنكوبة بالسيول.

واوضح بان المواطنين في انحاء البلاد كان لهم حضور فاعل الى جانب المواطنين في خوزستان حين وقوع السيول واضاف، اننا الان في مرحلة اعادة الاعمار والترميم والتحديث في المناطق المنكوبة بالسيول ونسعى عبر بذل جهود واسعة لرفع الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين الى مستوى اعلى مما عليه قبل السيول.

وكان القائد العام للحرس الثوري قد وصل مساء الاربعاء الى اهواز لتفقد المناطق التي اجتاحتها السيول في محافظة خوزستان مطلع الربيع وتفقد فور وصوله منطقة ملاشيه في ضواحي اهواز. /انتهى/.

رمز الخبر 1896582

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