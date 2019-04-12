وزير الدفاع: جهودنا ترتكز على إعادة الحياة إلى المواطنين المنكوبين بالسيول

ونقلاً عن موقع وزارة الدفاع قام العميد حاتمي بزيارة تفقدية للمناطق المنكوبة جراء السيول في محافظة خوزستان (جنوب غرب) وصرّح بأنّ تحسين الحياة الحالية لمنكوبي السيول ممكنة عبر التنسيق والتعاون بين المسؤولين.

وعبّر عن ثقته لما تقوم به القوات المسلحة خاصة وزارة الدفاع من دعم واسناد في مختلف النواحي لخدمة المواطنين وقال: سنتعرف علی المتطلبات الاساسية لمتضرري السيول أولاً ثم نقوم بالسعي الی تلبيتها.

وكان وزير الدفاع قد وصل الی محافظة خوزستان رافقه عدد من مساعديه وكبار المدراء بالوزارة ومسؤولون من المحافظة وكبار قادة القوات المسلحة، حيث اطلع خلالها عن كثب علی النشاطات الهندسية لمقر «عاشورائيان /العاشورائيون/» التابع لوزارة الدفاع والذي يقدم الاسناد الشعبي.

يذكر أنّ السيول اجتاحت العديد من محافظات البلاد اثر الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الاخيرة خاصة في محافظات مازندران وكلستان (شمال) ولرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب)، حيث ادت الي مصرع اكثر من 70 شخصا واصابة نحو 800 اخرين، فضلا عما خلفته من اضرار مادية كبيرة جدا بالكثير من الوحدات السكنية والمرافق المختلفة في المدن والقری التي اجتاحتها اضافة الی الاضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والاراضي الزراعية.