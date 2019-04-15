قتلى وجرحى في اشتباكات بين "طالبان" والقوات الأفغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "شينخوا" المسؤول الإعلامي بكتيبة بامير20 العسكرية غلام حضرات كريمي أوضح في تصريح له إن الاشتباكات في منطقة جورام المجاورة اندلعت بعد أن حاولت حركة طالبان السيطرة على المنطقة في منتصف الليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن ثلاثة عناصر من قوات الأمن وعشرة مسلحين أصيبوا خلال معركة استمرت لساعات في منطقة فايز آباد عاصمة المقاطعة الجبلية.

وزادت أعمال القتال بين قوات الحكومة ومسلحي طالبان في البلاد منذ يوم الجمعة، عندما بدأت الحركة المسلحة هجومها السنوي. /انتهى/.