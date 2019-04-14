عراقجي يطالب فرنسا بالشفافية حول تصريحات سفيرها في واشنطن

ادعا سفير فرنسا لدى واشنطن في تغريدة على موقع تويتر انه لا يوجد اي سبب يدعو إلى تخصيب ايران اليورانيوم بعد توقيعها على الاتفاق النووي مما اثارت هذه التصريحات ردا من مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وكان سفير فرنسا لدى واشنطن "جيرار ارو" قد كتب على حسابه الخاص بموقع تويتر ' ان نقول ان ايران بعد انتهاء المدة الزمنية للاتفاق النووي لها الحق في تخصيب اليورانيوم، هذا خطأ فان ايران بحسب ان بي تي والبروتوكول الملحق تخضع لرقابة مشددة حتي اثبات انها لم تقم بنشاطات نووية عسكرية'

وكتب ايضا ' ان روسيا ستقوم بتامين اليورانيوم المخصب لمفاعل بوشهر. لذا فلا يوجد دليل مقنع لتخصيب ايران اليورانيوم بعد انتهاء فترة الاتفاق النووي'

يذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت 14 مرة التزام ايران التام بجميع بنود الاتفاق النووي./انتهى/