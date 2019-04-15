العميد حيدري: الجيش الإيراني على الحدود الشرقية يرصد داعش في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد القوات البرية في الجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" صرح اليوم الاثنين ضمن مراسم احتفالية بمناسبة يوم الجيش المصادف 18 نيسان إن تواجد القوات البرية على الحدود يأتي للتصدي لأعداء إيران وحماية تراب البلاد من كل عدوان.

وأردف حيدري إن وحدات الجيش الايراني في شرق البلاد ترصد تحركات تنظيم داعش الإرهابي بعد انتقاله إلى افغانستان بإشراف اميركا.

كما نوه العميد حيدري إلى جهوزية الجيش دائماً لتقديم المساعدات لكل أنحاء البلاد عند الضرورة ولاسيما في الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد مؤخراً. /انتهى/.