شركة معرفية ايرانية تنتج ثلاثة أنواع أدوية لعلاج السرطان

وأعلن مدير عام شركة معرفية ايرانية تعمل في مجال انتاج العقاقير "نيما سبهري" لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أن الشركة اطلقت خط الانتاج العقاقير الخطرةذات الاعراض الجانبية في مدينة كرج في غرب طهران، عبر الحصول على 220 مليار ريال من تسهيلات صندوق الابداع والاتنمية.

ووفقا لسبهري، تقوم هذه الشركة بانتاج ثلاثة أنواع من العقاقير ، أولها كبسولة ليناليدوميد (Lenalidomide) 5 و10 و15 و20 ملغرام الذي يستخدمه مرضى سرطان الدم، وسعره يعادل 6،5 في المئة من سعر النوع المستورد والثاني اقراص ابيراتيرون اسيتات (Abiraterone acetate) المغلّفة 250 ملغرام الذي يستخدم لدى مرضى سرطان البروستاتا ويعادل سعره 64 في المئة من النوع المستورد والمنتج الثالث هو أقراص كابسيتابين (Capecitabine) المغلفة 500 ملغرام ويستخدمه مرضى سرطان الثدي والقولون.

وتحظى هذه العقاقير بتأييد الاطباء في الداخل ووفقا للدراسات انها قادرة على منافسة الانواع الاجنية.

وذكر مدير هذه الشركة المعرفية أن انتاج هذه الادوية في الداخل وحقنها في الاسواق أدى الى التوفير بنسبة 70 مليون دولار من العملة خلال العامين الماضيين، كما اضاف أن الهدف ليست الأسواق الداخلية فحسب، بل تنوي الشركة تصدير منتجاتها الى بلدان المنطقة.

وفيما يتعلق بالتطلعات التجارية قال سبهري تم تسجيل عقار كبسولة ليناليدوميد في سوريا وإجراءات تسجيلها بالعراق والجزائر قيد التنفيذ حاليا، قائلا: شركتنا تلبّي 50 في المئة من حاجة الاسواق الداخلية لهذا العقار ويتم تصديره ايضا الى الخارج حيث وصلت عائداته لحد الان الى 98 الف يورو.

وتابع: أن عقار ابيراتيرون اسيتات ايضا تم تسجيله في سوريا، كما تمكنت الشركة من تغطية 90 في المئة من حاجة الاسواق الداخلية الى هذا العقار، ونتطلع لسد حاجة دول المنطقة ايضا.

وفيما يخص عقار كابسيتابين قال سبهري: تم تسجيل هذا العقار بسوريا وسيتم تسجيله بالمستقبل القريب في العراق واوغندا، كما ذكر أن الشركة قادرة على سد 25 في المئة من حاجة سوق الداخل .

وأومأ مدير عام الشركة المعرفية المنتجة للعقارات المذكورة بأن هذه الشركة أوجدت في بداية تأسيسها قبل نحو عامين فرص عمل لـ 178 شخص، بينما توظف حاليا 353 شخصا./انتهى/