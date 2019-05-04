قائد الثورة الاسلامية يعيّن نائبا للولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اصدر قرار ينص على تعيين حجة الاسلام "عبدالفتاح نواب" نائبا للولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة والمشرف على بعثة الحجاج الإيرانيين.ووجه قائد الثورة الشكر الوافر لحجة الاسلام قاضي عسكر لخدماته الواسعة التي قدمها خلال فترة مسؤوليته الناجحة لبعثة الحجاج، وعيّن حجة الاسلام عبالفتاح نواب ممثلا لسماحته ورئيسا لبعثة الحج في ضوء مؤهلاته الوفيرة وخبراته القيمة في شؤون الحج المهمة والاتقان والفاعلية في انشطته السابقة.

واعتبر سماحته فريضة الحج نعمة كبيرة من الباري تعالى للمؤمنين وفرصة فردية واجتماعية ودولية منقطعة النظير لهم واضاف "ان المهم هو ان نعرف قدر هذه النعمة وطاقة الاستفادة منها على مستوى الفرد والمجتمع، وان كيفية توجيه وادارة هذا الحدث العظيم يمكن ان يكون لها دور في هذه المعرفة والاستفادة" سائلا الباري تعالى له بالتوفيق والنجاح في اداء مهمته في هذا المجال الحساس./انتهى/.