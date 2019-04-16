ظريف: نجتمع اليوم لمتابعة التعاون الإيراني السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح في تقرير له لدى وصوله إلى دمشق إن المحادثات الثنائية الإيرانية السورية ضرورة لاستمرار التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وكافة المجالات.

وفي تصريح للصحفيين قال ظريف، أزور سوريا لاجراء التنسيق حول القضايا الاقليمية والدولية وكذلك لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رؤساء البلدين كما سأجري زيارة الى تركيا لتحقيق الاهداف ذاتها.

وسيجتمع ظريف في دمشق مع الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك الى جانب التنسيق بشأن أهم القضايا الاقليمية والدولية بهدف تعزيز اسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة ظريف إلى دمشق تلبية لدعوة من الرئيس السوري بشار الاسد.

ومن المقرر ان يغادر ظريف سوريا متوجها الى تركيا . /انتهى/.