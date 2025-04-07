الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في محافظة كردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للحرس الثوري أعلن في بيان له: نُعلم أبناء شعبنا الأعزاء أن يقظة المواطنين في محافظة كردستان، وتعاونهم في الإبلاغ الفوري، إلى جانب وعي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والتدخل الحاسم للقوات الشجاعة التابعة لقوى الأمن الداخلي، قد أسفر عن رصد وتفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش خلال الأيام الأولى من العام الجديد.

وقد كان عناصر هذه الخلية، وهم من رعايا دول أجنبية ومن العناصر المدرّبة لدى تنظيم داعش الإرهابي، يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف احتفالات النوروز لدى أبناء الوطن في محافظة كردستان. لكنهم، وبفضل العناية الإلهية، تم رصدهم والقضاء عليهم قبل تنفيذ أي عملية. كما تم ضبط عدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة والقنابل اليدوية بحوزتهم.

إن الهدف الرئيسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية والمجموعات الإرهابية التابعة لها في المنطقة، هو زعزعة الأمن في البلاد وتقويض الوحدة بين المذاهب والقوميات في إيران الإسلامية.

وعليه، فإننا نوجه تحذيرًا صريحًا إلى مخططي العمليات الإرهابية والداعمين لهم، بأن أي تحرك تخريبي أو تهديد لأمن الشعب الإيراني لن يمر دون رد، وأن العناصر التي تسعى إلى بث الفتنة في المنطقة ستتلقى ضربة موجعة.