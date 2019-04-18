الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في شؤون أفغانستان يلتقي عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رولان كوبيا الذي يزور طهران حاليا بهدف اجراء تشاورات بشأن تطورات الاحداث في افغانستان التقى امس الاربعاء بمسؤولين في وزارة الخارجية بما في ذلك نائب الوزير مرتضى سرمدي و المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي وكذلك المدير العام لشؤون غرب آسيا في الخارجية الايرانية موسوي.

واشار الجانب الايراني خلال هذه اللقاءات الى ان السلام بات اليوم مطلبا شعبيا في افغانستان مؤكدا على ضرورة ايلاء الاهتمام الى الدور الرئيسي للدستور الافغاني في جميع المباحثات واهمية الحفاظ على انجازات الشعب الافغاني خلال السنوات الثماني عشرة الماضية على اساس مبدأ الحوار الافغاني-الافغاني.

ومن جانبه لفت كوبيا الى اوجه التشابه بين مواقف الاتحاد الاوروبي وايران بشأن ارساء السلام في افغانستان معرباً عن استعداد التحاد الاوروبي لتعزيز التعاون مع الجمهورية الاسلامية للحفاظ على استقرار افغانستان وتعزيزه./انتهى/