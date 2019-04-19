وزير الأمن الإيراني يعلن عن اعتقال عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية

وقال وزير الام في كلمة القاها قبل خطبة صلاة الجمعة فی طهران الیوم: في العام الايراني المنصرم /نتهى في 20 مارس 2019/ تم تفكيك 114 خلية تكفيرية و116 خلية مرتبطة بالمنافقين، واربعة خلايا معادية لثورة، و380 عصابة لتهريب المخدرات، والقضاء على 188 خلية كانت تنوي تنفيذ عمليات تخريبية، وكان آخرها اعتقال اربعة ارهابيين في جنوب غرب البلاد وبحوزتهم 15 ألف رصاصة كلاشينكوف.

من جهة اخرى اعلن علوي: ان اجهزة الامن الایرانية كشف عن 290 عمیلا للاستخبارات المركزیة الامیركیة في مختلف دول العالم.

واضاف وزير الامن : ان عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (CIA ) قد تم الكشف عنهم واعتقالهم حیث ادى الى انهيار الاتصال بین هذه الاستخبارات ومصادرها ما حدا بهم لتشكیل لجنة لدراسة هذا الفشل الذریع.

وشرح وزیر الامن الایراني، انشطة وزارته قائلا: ان وزارة الامن غیرت استراتیجیتها من مكافحة التجسس الدفاعیة الى مكافحة التجسس الهجومیة، وقد وجهت ضربات موجعة الى اجهزة الاستخبارات الاجنبیة والمعادیة.

واشار الى حوار "یاهو نیوز" مع 11 من الخبراء والمحللین الامنیین الامیركیین ومن ضمنهم، اروین مك لو، الذي وصف الكشف عن 290 عمیلا للاستخبارات الامیركیة بانه احدى الهزائم الاكثر كارثیة للولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر.

واشار علوي الى ان عملیة الكشف عن هؤلاء العملاء وصفها الامیركیون انفسهم بالفضیحة الاستخباریة، مضيفا: سنكشف قریبا عن تفاصیل لهذه الملحمة الاستخباریة في مواجهة الـ "CIA " عبر الاذاعة والتلفزیون وسائر وسائل الاعلام./انتهى/