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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٧ م

تفكيك خلية لداعش واعتقال عناصرها وسط ديالى

تفكيك خلية لداعش واعتقال عناصرها وسط ديالى

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية؛ تفكيك خلية لداعش واعتقال جميع عناصرها في محافظة ديالى.

وافادت وكالة مهر للأنباء أن الاستخبارات العسكرية العراقية اعلنت، تفكيك خلية لداعش واعتقال جميع عناصرها في محافظة ديالى.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقته “العهد نيوز”، “بعملية نوعية واستباقية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ١٩ ومفرزة من الامن الوطني من تفكيك خلية ارهابية وألقت القبض على جميع عناصرها الستة في منطقة خان بني سعد في ديالى”.
وأضافت أنهم “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”./انتهى/

المصدر: العهدنيوز

رمز الخبر 1909160

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