امير عبداللهيان يلتقي رئيس تحالف الفتح النيابي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الخميس، رئيس تحالف الفتح النيابي العراقي "هادي العامري" واستعرض آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والاقليمية.

وأشار أمير عبداللهيان الى الهواجس الامنية الناجمة عن وجود الزمر المعادية للثورة الاسلامية والانفصالية في اقليم كردستان العراق ، مصرحا بان توسيع التعاون الامني بين البلدين ومعالجة هذه التهديدات، ياتي ضمن اوليات الجمهورية الاسلامية.

من جانبه اكد رئيس تحالف الفتح النيابي في اللقاء بان الدستور العراقي يمنع استخدام اراضي البلاد لاستهداف دول الجوار؛ واصفا وجود الزمر المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية في اقليم كردستان، بانه يتعارض مع مصالح الاقليم والعراق ايضا.

وحيّا العامري في هذا اللقاء، وفقا لارنا، ذكرى الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس، ودور الشهيد سليماني الفريد في ترسيخ الامن والاستقرار على صعيد المنطقة ؛ كما دعا الى تعزيز التعاون الامني بين طهران وبغداد.

يذكر ان النائب الاول لرئيس البرلمان "المندلاوي" ووزير العمل "ابوجعفر الاسدي"، الى جانب عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي حضروا اللقاء بين امير عبداللهيان والعامري.

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