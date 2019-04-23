  1. الرياضة
٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٥

في مقابلة مع وكالة مهر

محلل رياضي: نادي الهلال السعودي ليس فريقا هينا إلا أن استقلال إيران سيلحق به الهزيمة

محلل رياضي: نادي الهلال السعودي ليس فريقا هينا إلا أن استقلال إيران سيلحق به الهزيمة

اعتبر المحلل الرياضي واللاعب السابق لنادي استقلال طهران أحمد كعبيان بور أن نادي الهلال السعودي ليس بالفريق الصغير والهين إلا أن نادي استقلال سوف يلحق به الهزيمة.

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء اعتبر المحلل الرياضي واللاعب السابق لنادي استقلال طهران أحمد كعبيان بور ان نادي الهلال السعودي من أقوى الأندية الأسيوية موضحا أن على استقلال أن يلحق به الهزيمة لو أراد التأهل للمرحلة القادمة من المباريات.

وأوضح أن مجريات الأحداث في كرة القدم لا يمكن التكهن بها إلا أنه توقع فوز استقلال وقال في هذا السياق " إن جميع لاعبي نادي استقلال سوف يقدمون أقصى ما يمكنهم من أداء " مشددا على ضرورة ان يحفتظ لاعبو استقلال بالمعنويات العالية للمبارايات القادمة لو لم تتحق النتيجة المطلوبة في مباراة اليوم./انتهى/

رمز الخبر 1894017

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