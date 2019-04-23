وزير الدفاع يصل الى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العميد حاتمي يشارك في هذا المؤتمر تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وسيلقي كلمته خلال المؤتمر.

ومن المقرر ان يجتمع العميد حاتمي بالمسؤولين الروس ونظرائه من دول اخرى حيث ستتمحور اللقاءات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

وتستمر فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام بمشاركة وفود ووزراء دفاع من العديد من دول العالم، وسيركز المؤتمر على تطورات وضع الشرق الأوسط خاصة آفاق دفع التسوية في سوريا، كما سيتناول آفاق إحلال الأمن والسلام في العالم.

يذكر ان اليوم الثلاثاء تنطلق في العاصمة الروسية فعاليات مؤتمر موسكو الدولي الثامن للأمن الذي يعد نسخة موازية لمؤتمر ميونيخ للأمن والدفاع./انتهى/