ظريف: اميركا ليست شرطي العالم لتمنح الاعفاءات لاحد او تلغيها عنه

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعتبر في تصريح له من نيويورك إن سلوك اميركا بانه اسوا من قطاع الطرق لان قطاع الطرق لا يرغمون الاخرين على مواكبتهم والسطو معهم الا ان اميركا لا تسطو فقط بل تهدد الاخرين ليواكبوها في السطو والا ستعاقبهم.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت الموقف من البداية بالوقوف امام نهج الاحادية الاميركية، داعيا الدول الاخرى ايضا لاتخاذ الموقف وان تقرر هل تريد المساومة ام المقاومة ؟ .

واشار ظريف الى ان فئة ضئيلة من الصهاينة هي الان مهيمنة على سياسات الحكومة الاميركية وقال، اننا نشهد الان فرض اراء الكيان الصهيوني على اميركا.

واكد ظريف بان الشعب الايراني شعب ابي واثبت على مر التاريخ بانه لن يستسلم للضغوط ويجب التحدث معه بلغة التكريم والاحترام.

ونوه وزير الخارجية الإيراني الى اعتراف ترامب بان بلاده انفقت 7 تريليونات دولار ولم تحصد سوى عدم الاستقرار والنفقات المالية والبشرية للشعب الاميركي والمنطقة وقال، لقد حان الوقت ليروا هل ان سياساتهم عادت لهم بنتائج لغاية الان ام لا.

وفي الاشارة الى الغاء تمديد الاعفاءات الاميركية لزبائن النفط الايراني وكذلك تصريحات لالغاء اعفاءات متعلقة بالانشطة النووية الايرانية قال ظريف في تصريح صحفي فور وصوله الى نيويورك عصر الثلاثاء، ان اميركا ليست شرطي العالم لتمنح الاعفاءات لاحد او تلغيها عنه.

واضاف، اننا لا نعير اهتماما لا للاعفاءات ولا لالغائها الا انه على بقية العالم ان تتخذ الموقف وهل تسمح لدولة بان تقول لها لا يحق لكم تنفيذ قرار مجلس الامن؟ .

واشار الى ان اميركا لا تكتفي بالقول للدول الاخرى بان لا تنفذوا قرارا مصادقا عليه من قبل مجلس الامن الدولي بل ذهبت ابعد من ذلك حيث تقول لتلك الدول باننا سنعاقبكم ان نفذتم القرار. /انتهى/ز