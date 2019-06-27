ظريف: امريكا غير قادرة على تدمير إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ادلى بتصريح لوكالة "سي ان ان"، انه (ترامب) مخطئ بالتاكيد، الا ان تلك التصريحات تثبت بان اهداف اميركا غير قانونية وهي ليست في موقع يمكنها من تدمير ايران.

واكد بان اميركا لا تمتلك القدرة اللازمة على "محو ايران" (مثلما جاء على لسان ترامب) سوى ان تستخدم الاسلحة المحظورة (اسلحة الدمار الشامل) لهذا الغرض، فالشعب الايراني على استعداد للمقاومة امام اي عدوان لكننا لا نسعى وراء الحرب.

واكد ظريف بان ايران لم ولن تسعى وراء الحرب واضاف، ان اجراءات اميركا كانت خلال الاسابيع الاخيرة تصادمية (وتنحو للمواجهة) واستفزازية خاصة وان فرض الحظر على قائد الثورة يعد اساءة من الولايات المتحدة للشعب الايراني كله.

وفي الرد على تهديدات ترامب اشار ظريف الى ان عهد الغرب الوحشي قد ولّى واضاف، اعتقد انه على الرئيس الاميركي ترامب ان يتذكر باننا لا نعيش الان في القرن الثامن عشر، بل هنالك ميثاق لمنظمة الامم المتحدة وان التهديد بالحرب امر غير قانوني./انتهى/