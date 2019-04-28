ايران تتربع على بطولة آسيا لمصارعة الرومانية

وجمعت ايران 165 نقطة لتتبوأ المركز الاول في البطولة وتتربع على عرش بطولة آسيا للمصارعة الرومانية.

وتقلد الميداليات الذهبية، "حسين نوري" في وزن 87 كلغم، "امير قاسمي منجزي" في وزن 130 كلغم، "محمد رضا كرائي" في وزن 72 كلغم، و"سعيد عبد ولي" في وزن 82 كلغم.

ونال الميداليات البرونزية "سامان عبدولي" في وزن 63 كلغم، و"محمد علي كرائي" في وزن 55 كلغم، و "مهدي علياري" الميدالية البرونزية في وزن 97 كلغم.

وكانت ايران قد توجت ببطولة آسيا للمصارعة الحرة التي اقيمت في الصين واختتمت أمس الاول الجمعة، بحصولها على 7 ميداليات ذهبية و3 برونزية.