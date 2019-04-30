الخارجية الإيرانية: طهران تدعم أي محادثات في إطار السلام والاستقرار بأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية اشار الى افتتاح "لويا جيرغا" السلام في كابول، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بأي مبادرة ومحادثات تكون لصالح السلام والاستقرار والامن المستدام في افغانستان.

وبدأ المجلس الاستشاري للسلام في افغانستان "لويا جيرغا السلام" أعماله أمس الاثنين بحضور مئات الممثلين للشعب من مختلف مناطق افغانستان، وذلك بكلمة الرئيس الافغاني اشرف غني، والتي تستمر على مدى 4 أيام.

وفي بداية هذه المراسم، قال رئيس المجلس الاعلى للسلام في افغانستان، محمد عمر داودزي: ان هذه اللويا جيرغا هي اكبر لويا جيرغا في تاريخ افغانستان، وتضم 3200 عضو و300 ضيف، وستواصل اعمالها على مدى 4 أيام.

وأضاف: طلبنا من حركة طالبان ان تسمح بمشاركة الشعب في اللويا جيرغا، ونحن نرحب بهذا الاجراء، وسيتم شرح جدول اعمال اللويا جيرغا بعد انتخاب الهيئة التنفيذية./انتهى/