  1. السياسة
٣ مايو ٢٠١٩ - ٢٣:٥٤

طهران تدعو المنامة الى الا تطلق تهديداً اكبر من حجمها

طهران تدعو المنامة الى الا تطلق تهديداً اكبر من حجمها

نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي وزير الخارجية البحريني داعياً سلطات المنامة الى ان يعرفوا حجمهم عند اطلاق التهديدات وسخر قائلا "كيف يتسنى للذباب ان يسقط نسرا".

وقال  موسوي ردا على سؤال لمراسل الاذاعة والتلفزيون الايراني حول تخرصات وزير الخارجية البحريني المشوبة بالتهديد في انه لايسمح لايران باغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد ، "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ضمان امن مضيق هرمز باعتبار شريان حيوي لامدادات الطاقة بالعالم مادات مصالح الشعب الايراني محفوظة في هذا الممر الحيوي ولكنها وبدوافع الخير وحق الجيرة تنصح مسؤولي هذا البلد بان يعرفوا حجمهم وان لايطلقوا تهديدا اكبر من حجمهم ".

واضاف ان الحكماء الايرانيين قالوا قبل قرون "انى للذباب ان يسقط نسرا"!

وادعا وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط السعودية بان ايران ستخنق نفسها في حالة اغلاقها مضيق هرمز./انتهى/

رمز الخبر 1894263

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