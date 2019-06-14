المتحدث باسم الخارجية: إيران تتولى مسؤولية ضمان أمن مضيق هرمز

قالت إيران اليوم الجمعة إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز وإن اتهامها بشن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان مثير للقلق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ايران تتولى مسؤولية ضمان أمن مضيق هرمز؛ واَنَّ هذا مثبتٌ بإغاثة بحارة ناقلتي النفط.

وردَّ موسوي على تصريحاتِ وزيرِ الخارجيةِ الأميركية مايك بومبيو التي يحمّلُ فيها إيران مسؤولية الهجوم على السفينتين؛ بان اتهام ايران في الحادثِ المريب والمؤسف للناقلتين هو العمل الاسهل والابسط بالنسبةِ لبومبيو وحكامِ اميركا. وتسائلَ موسوي عن اهدافِ ونوايا هذه الحوادثِ التي تتزامن مع زيارةِ رئيسِ الوزراء الياباني الى طهران؛ واضافَ موسوي اَن تصريحاتِ بومبيو ليست فقط مثيرةً للسخريةِ بل ايضاً مزعجةٌ ومثيرة للقلق.