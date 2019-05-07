  1. السياسة
٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤

برئاسة لاريجاني

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة قائمة ضريبة القيمة المضافة

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة قائمة ضريبة القيمة المضافة

بدأت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة "علي لاريجاني"، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول قائمة ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة "علي لاريجاني"، وحضور اكثرية اعضاء المجلس حيث تضمن جدول اعمال هذه الجلسة كل من:

1- مناقشة تقرير اللجنة الثقافية حول دعم واصلاح واحياء الانسجة التاريخية والثقافية  بصفة عاجلة.

2- ودراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول قائمة الضرائب على القيمة المضافة.

3- مناقشة تقرير لجنة الاعمار حول اصلاح المادة 60 من قانون برنامج الخمس سنوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران.

4- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التشجيع والدعم المتبادل للاستثمار بين إيران ودوقية لوكسمبورغ الكبرى. /انتهى/

رمز الخبر 1894378

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