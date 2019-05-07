بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة قائمة ضريبة القيمة المضافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة "علي لاريجاني"، وحضور اكثرية اعضاء المجلس حيث تضمن جدول اعمال هذه الجلسة كل من:

1- مناقشة تقرير اللجنة الثقافية حول دعم واصلاح واحياء الانسجة التاريخية والثقافية بصفة عاجلة.

2- ودراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول قائمة الضرائب على القيمة المضافة.

3- مناقشة تقرير لجنة الاعمار حول اصلاح المادة 60 من قانون برنامج الخمس سنوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران.

4- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التشجيع والدعم المتبادل للاستثمار بين إيران ودوقية لوكسمبورغ الكبرى. /انتهى/