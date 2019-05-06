محمد صلاح تلقى ضربة في راسه ولن يواجه برشلونة

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن طبيب ليفربول اتخذ هذا القرار بالفعل، وأخبر اللاعب به، وبات على المدرب يورغن كلوب بناء خطته بدون صلاح.

والتزم طبيب ليفربول بقوانين ولوائح الاتحاد الإنجليزي، والتي تتطلب أن اللاعب الذي يتلقى إصابة في رأسه يحصل على راحة 6 أيام كإجراء وقائي.

وخرج صلاح من مواجهة ليفربول أمام نيوكاسل، مساء السبت، بعد اصطدامه بحارس مرمى "القطط السوداء" دوبرافكا، حيث لم يستطع استكمال المباراة، ليخرج ويدخل بدلًا منه ديفوك أوريجي.

وخسر ليفربول أمام برشلونة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، على ملعب كامب نو، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء./انتهى/