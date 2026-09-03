قواعد أميركا في الإمارات والكويت تحت وابل من الهجمات الصاروخية والمسيّرة للجيش الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن دائرة العلاقات العامة للجيش الإيراني، أنه في استمرار لسلسلة عمليات الصاعقة، وفي المرحلة الحادية والثلاثين، انتقاماً للدماء الطاهرة للشعب الأبرياء وأبطال القوات المسلحة، قصفت قواعد الجيش الأميركي الإرهابي في الإمارات والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية.

وأضافت أن القوات استهدفت، في فجر اليوم، أنظمة الاتصالات الفضائية، ومستودعات المعدات، وحظائر الطائرات المقاتلة للجيش الأميركي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، مما تسبب في أضرار جسيمة لأنظمة الاتصالات وحظائر المقاتلات.

كما استهدفت العمليات، في استمرار للضربات الساحقة، مواقع تمركز القوات وأنظمة الرادار للجيش الأميركي القاتل للأطفال في قاعدة المنهاد بالإمارات.

وتلعب قاعدة أحمد الجابر دوراً محورياً في تجهيز ودعم الجيش الأميركي المعتدي في غرب آسيا، ولها تأثير كبير في العمليات الجوية والمراقبة لهذا البلد.

كما تُعد قاعدة المنهاد أحد المراكز المهمة لدعم ونقل القوات الأجنبية جواً.

وأكدت دائرة العلاقات العامة للجيش أن رد أبطال الجيش على أي هجوم للجيش الأميركي الإرهابي سيكون قاسياً ومدمراً، وسيستمر حتى النصر النهائي ومعاقبة المعتدين.

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