تركيا توافق على تزويد طائرات "إيران اير" بالوقود رغم الحظر الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المديرة التنفيذية السابقة لشركة الخطوط الجوية "ايران اير"فرزانه شرفبافي" في مراسم تسليمها منصب الادارة التنفيذية اليوم الثلاثاء للمدير الجديد "دهقاني زنكنة"، بأنه تم ادراج الشركة على لائحة الحظر الاميركي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحيث امتنعت شركات الوقود تزويد طائرات ايران اير في رحلاتها الاوروبية.

وأضافت أن بعد 4 اشهر من الجهود الحثيثة وافقت الدولة الصديقة والشقيقة تركيا على تزويد طائراتنا بالوقود بدءا من الجمعة المقبلة.

واشارت الى أن العديد من الدول وضعت قيودا لفتح اجوائها امام طائرات "ايران اير"، بجانب عدم السماح للشركة افتتاح مكاتب لديها، ومع ذلك حافظنا على جداول تسيير الرحلات وحتى دشنا رحلات في مسارات جديدة./انتهى/