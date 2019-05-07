عمران خان يؤكد إكمال خط نقل الغاز الإيراني إلى بلاده

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد أصدر عمران خان أوامر جديدة للمسؤولين الباكستانيين بمن فيهم المسؤولون لدى وزارة الخارجية للمضي قدما في مشروع أنبوب نقل الغاز الإيراني إلى باكستان المسمى بـ(آي بي).

وطلب رئيس الوزراء الباكستاني من مسؤولي وزارة الخارجية في بلاده بإنهاء الخلافات في وجهات النظر بهذا الشأن وإيجاد أسلوب فاعل للوصول إلى اتفاق مشترك.

وأضافت المصادر الباكسانية نقلا عن 'وثائق نشرتها آسلام آباد بشان الأوامر الجديدة لرئيس الوزراء الباكستاني'، أن عمران خان قال بأن 'العقوبات الدولية' منعت باكستان من تنفيذ مسوولياتها تجاه مشروع نقل الغاز الإيراني.

وقال عمران خان مخاطبا المسوولين الحكوميين في بلاده إنه ينبغي توفير ظروف مناسبة بالتعاون مع إيران للدفع بعجلة مشروع خط نقل الغاز (آي بي) نحو الأمام؛ كما دعا إلى البدء في عملية إعادة النظر في سعر شراء الغاز من إيران./انتهى/