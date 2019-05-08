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٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢

زياد نخالة:  في حال استمرار المعركة سنقصف تل أبيب

زياد نخالة:  في حال استمرار المعركة سنقصف تل أبيب

صرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن ساعات قليلة كانت تفصل المقاومة عن قصف تل أبيب وكل المدن الصهيونية في حال استمرار المعركة الأخيرة، وأن المقاومة الفلسطينية ما زالت على استعداد للمعركة الكبرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، صرح في لقاء إعلامي إن المعركة الكبرى قادمة مع العدو الصهيوني، مردفاً أنه ما كان يفصل المقاومة عن قصف تل أبيب وكل المدن الصهيونية هي ساعات قليلة في حال استمرار المعركة الأخيرة، وأن المقاومة الفلسطينية ما زالت على استعداد للمعركة الكبرى.

وأضاف النخالة أن العدو الصهيوني تعمد استهداف المدنيين في مسيرة العودة ما اضطرنا للرد بقنص الجنود، مبيناً أن التصعيد الأخير في غزة يعتبر مناورة بالذخيرة الحية استعدادا للمعركة الكبرى التي نراها أتية لا محالة.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أنه يوجد اتفاقات ضمنية بين قوى المقاومة الفلسطينية بالرد على اعتداءات الاحتلال فوراً، مشيراً إلى أن الجهاد الإسلامي وحماس أخذا قرارا مشتركا في القاهرة لتفعيل غرفة العمليات المشتركة للرد على جرائم الاحتلال. /انتهى/.

رمز الخبر 1894412

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