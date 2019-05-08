ظريف: إيران اثبتت التزامها وحان دور العالم لتنفيذ وعوده

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني قال في تصريح امام الصحفيين في موسكو، أن الخطوة الامريكية الاخيرة التي اتخذتها في الرابع من مايو للعام الحالي (2019)، جعلت تنفيذ الاتفاق النووي امرا مستحيلا، مضيفا أن واشنطن سعت من خللا الغطرسة والضغط والتهديد الى منع ايران من ممارسة نشاطاتها النووية السلمية في اطار الاتفاق النووي.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة الايرانية وما اعلنه الرئيس حسن روحاني صباح اليوم عن ايقاف بعض التزامات ايران الخاصة بالاتفاق النووي قال ظريف: هذه الخطوة الايرانية تعد فرصة تطال 60 يوما أمام دول 4+1 لتنفيذ متطلبات ضمان مصالح ايران في الاتفاق النووي لاعادته الى حيث ما كان.

واضاف ظريف: ايران اثبتت للعالم التزامها بتعهداتها، كما اثبتت أن هذا البلد العتيق يتحلى بدرجة عالية من الصبر والمقاومة لإحراز حقوقه والان جاء دور العالم لتنفيذ وعوده لايران./انتهى/.