مجلس الشورى يعقد جلسته المغلقة بحضور اللواء سلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي عقد جلسته المغلقة برئاسة علي لارجاني وحضور لقائد العام للحرس الشوري اللواء حسين سلامي واكثر اعضاء المجلس.

ومن المقرر ان يقدم اللواء سلامي تقريرا عن برامجه خلال الجلسة اليوم الاحد./انتهى/