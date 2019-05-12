ظريف يغرد مخاطبا ترامب ويسخر من جون بولتون

وارفق ظريف في تغريدته على صفحته في تويتر مخطط جون بولتون للخروج من الاتفاق النووي قبل ان يشغل منصبه الراهن في مجلة " ناشيونال ريفيو" وقال مخاطبا الرئيس الاميركي " يا سيد ترامب! للملاحظة ان لم تكن رايته من قبل. قبل ان تستخدم جون بولتون كان هذا المخطط موجودا وقد وضعه (بولتون) هو وشركاؤه في "الفريق ب" لايران. مخطط بكامل التفاصيل يقوم على معلومات مزيفه وحرب دائمة وحتى اقتراحات فارغة للتفاوض. والفارق الوحيد الموجود في ذلك المخطط هو عدم وجود رقم هاتف فيه.

وكان مصدر دبلوماسي اميركي قد اعلن ان البيت الابيض ترك رقم هاتف مع سويسرا ( راعية المصالح الاميركية في ايران) حتى يتسنى لطهران الاتصال بواشنطن.

وافاد موقع شبكة سي ان ان نقلا عن دبلوماسي مطلع لم تصرح باسمه بان سويسرا من المحتمل لاتعطي رقم الهاتف للايرانيين ما لم يطلبوا منها ذلك ويتوقع ان ايران لاتخطوا هذه الخطوة.