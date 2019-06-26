ظريف: فريق "ب" يحيك مؤامرة لاشعال نار الحرب في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، غرد على صفحته في تويتر ضمن اعادة نشره مقالة في عام 2017 لجون بولتون وسيناريو حرب طالبان لكيفية الخروج من الاتفاق النووي. قائلاً هل تود أن تعرف كيف يهتم البعض فجأة بالحوار، على رغم ماضيهم المثبت في كراهيتهم للدبلوماسية؟ فقد عليك قراءة مقالة جون بولتون في عام 2017 لتدمير الاتفاق النووي. متابعا إيران لم تغادر طاولة الحوار ابداً ومشيراً الى ان فريق "ب" اخرج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ويحيك مؤامرة للحرب./انتهى/