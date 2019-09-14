تغريدة من أربعة أسطر كفيلة بعزل "جون بولتون"

وافادت وكالة مهر للأنباء أن السيد "عطوان" صرح في لقائه الأسبوعي على منصة اليوتيوب: ترامب وضع بولتون في منصبه كأداة لإرهاب وإجبار العرب على دفع الأموال وأيضاً من أجل إسقاط النظام في إيران.

وأضاف، لقد نجح في غايته الآولى ودفع له الخونة من الحكام العرب أموالاً طائلة متمثلة بصفقات أسلحة وغيرها، ولكنه فشل في الشق الثاني وهو إسقاط النظام في إيران.

وتابع، لقد سمعت "بولتون" في أحد المؤتمرات للمعارضة الإيرانية المسماة "مجاهدين خلق" في باريس يقول احتفالكم في السنة القادمة سيكون في طهران وسأكون معكم، وسوف نحتفل في طهران بسقوط النظام، أمهلونا سنة واحدة وسترون. فما رأيناه خالف وعوده.

واكد على أن بولتون فشل بأغلب مهامه تلك التي تمثلت بإسقاط النظام في إيران وفنزويلا وأيضاً فشل في تهديداته لكوريا الشمالية وتهديداته بإنهاء طالبان. /انتهى/