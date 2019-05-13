  1. السياسة
١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤

موغيريني: الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل الاتفاق النووي مع إيران

موغيريني: الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل الاتفاق النووي مع إيران

أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني" على أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ويريد من القوي المتنافسة تجنب أي تصعيد إضافي بشأن هذه القضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موغيريني قالت قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "نحن ندعم الاتفاق النووي مع إيران، ولدينا اليوم اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة كيفية استمرار الاتفاق، واستخدام الأدوات السياسية من أجل عودة إيران لالتزامها بالاتفاق. نعتقد أن الحوار هو الأفضل لحل أي مشاكل بين الأطراف المختلفة في المنطقة، وهو ما يساعد علي تجنب التوتر".

وشدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدته، على الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تعهداته، بما فيها تطبيع العلاقات الاقتصادية مع بلاده، بدلا من مطالبة إيران بأن تفي بتعهداتها من جانب واحد، إزاء اتفاق متعدد الأطراف.

وقد أبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار 'التوقف عن تنفيذ التزامات معينة'، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/أيار من عام 2018، واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران./انتهى/

رمز الخبر 1894555

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