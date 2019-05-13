موقع بلجيكي: "فيلموتس" سيتولى تدريب المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم

واوضح موقع "voetbalnieuws " أن المدرب البلجيكي سيتقاضي مبلغ 1.5 مليون دولار لتدريب المنتخب الايراني.
يشار الى أن فيلموتس لم يدرب اي فريق حتى الان بعد الانفصال عن منتخب ساحل العاج. کما قاد منتخب بلجيكا في كأس امم اوروبا 2016./انتهى/
ذكر موقع بلجيكي، أن المدرب "مارك فيلموتس" توصل مع الاتحاد الايراني لكرة القدم لاتفاق حول تدريب المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
واوضح موقع "voetbalnieuws " أن المدرب البلجيكي سيتقاضي مبلغ 1.5 مليون دولار لتدريب المنتخب الايراني.
يشار الى أن فيلموتس لم يدرب اي فريق حتى الان بعد الانفصال عن منتخب ساحل العاج. کما قاد منتخب بلجيكا في كأس امم اوروبا 2016./انتهى/
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