موقع بلجيكي: "فيلموتس" سيتولى تدريب المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم

واوضح موقع "voetbalnieuws " أن المدرب البلجيكي سيتقاضي مبلغ 1.5 مليون دولار لتدريب المنتخب الايراني.

يشار الى أن فيلموتس لم يدرب اي فريق حتى الان بعد الانفصال عن منتخب ساحل العاج. کما قاد منتخب بلجيكا في كأس امم اوروبا 2016./انتهى/