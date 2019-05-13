  1. الرياضة
١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٥:٢٢

موقع بلجيكي: "فيلموتس" سيتولى تدريب المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم

موقع بلجيكي: "فيلموتس" سيتولى تدريب المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم

ذكر موقع بلجيكي، أن المدرب "مارك فيلموتس" توصل مع الاتحاد الايراني لكرة القدم لاتفاق حول تدريب المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

واوضح موقع "voetbalnieuws " أن المدرب البلجيكي سيتقاضي مبلغ 1.5 مليون دولار لتدريب المنتخب الايراني.

يشار الى أن فيلموتس لم يدرب اي فريق حتى الان بعد الانفصال عن منتخب ساحل العاج. کما قاد منتخب بلجيكا في كأس امم اوروبا 2016./انتهى/

رمز الخبر 1894568

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي